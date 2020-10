Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.9: sentita a centinaia di chilometri (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una forte scossa di Terremoto che ha colpito anche il Sud Italia: paura e spavento tra la popolazione. Fortissima scossa di Terremoto che è arrivata nel nord dell’Albania a 00:13 dell’8 ottobre 2020. Di magnitudo 4,7 come svelato dai dati del centro sismico Mediterraneo EMCS, raggiungendo anche magnitudo 4,9 della scala Richter. Anche nel Sud Italia c’è stata tanta paura e spavento tra la popolazione. (Continua...) L’epicentro è stato ravvisato nel mar Adriatico, intorno ai 20 metri a nord di Durazzo e circa a 40 metri a nord- ovest dalla capitale albanese, Tirana. L’ipocentro, invece, è stato localizzato a circa 10 km di profondità. Tanti altri Paesi ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora unadiche ha colpito anche il Sud Italia: paura e spavento tra la popolazione. Fortissimadiche è arrivata nel nord dell’Albania a 00:13 dell’8 ottobre 2020. Di4,7 come svelato dai dati del centro sismico Mediterraneo EMCS, raggiungendo anche4,9 della scala Richter. Anche nel Sud Italia c’è stata tanta paura e spavento tra la popolazione. (Continua...) L’epicentro è stato ravvisato nel mar Adriatico, intorno ai 20 metri a nord di Durazzo e circa a 40 metri a nord- ovest dalla capitale albanese, Tirana. L’ipocentro, invece, è stato localizzato a circa 10 km di profondità. Tanti altri Paesi ...

