Temptation Island, Davide e Serena: il discorso di Alessia Marcuzzi è da applausi

La conduttrice ha commentato l'eccessiva gelosia e possessione di Davide nei confronti della fidanzata Serena. Dal web solo applausi per le sue parole.

Temptation Island: Davide e Serena escono insieme dal programma

Come avevamo visto nella puntata scorsa, Davide ha richiesto il falò di confronto anticipato a Temptation Island con la sua fidanzata Serena. Dalla prima puntata, però, dal web ci sono state solamente critiche per il comportamento di lui. Infatti, Davide continuava a considerare sua Serena in maniera davvero troppo eccessiva e maniacale. Lei non poteva mettersi il costume, ma nemmeno dei pantaloncini corti. Non poteva parlare con ragazzi.

