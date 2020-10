“Sto rivivendo questa nuova guerra…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Sto rivivendo questa nuova guerra…“, nelle case di riposo, l’isolamento dal virus. Qui nel centro Italia, a differenza della Lombardia, le case di cura hanno registrato meno morti per la pandemia causata dal covid-19. Ma regole rigide continuano a essere applicate in una nota casa di riposo Romana, zona Boccea, Villa Vittorio, le sue attente e rispettose regole hanno contribuito a prevenire il peggio. “Quando tutte le condizioni non sono soddisfatte” spiega il gentilissimo dirigente Dott. Pietro Macro Di Palo, “i dipendenti non possono assumere l’incarico e vengono rimandati a casa“. questa casa di riposo ospita 25 residenti. Nessuno di loro, grazie a questo fantastico team, è mai risultato positivo al covid-19, la coscienziosa, rigorosa e seria ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Stoguerra…“, nelle case di riposo, l’isolamento dal virus. Qui nel centro Italia, a differenza della Lombardia, le case di cura hanno registrato meno morti per la pandemia causata dal covid-19. Ma regole rigide continuano a essere applicate in una nota casa di riposo Romana, zona Boccea, Villa Vittorio, le sue attente e rispettose regole hanno contribuito a prevenire il peggio. “Quando tutte le condizioni non sono soddisfatte” spiega il gentilissimo dirigente Dott. Pietro Macro Di Palo, “i dipendenti non possono assumere l’incarico e vengono rimandati a casa“.casa di riposo ospita 25 residenti. Nessuno di loro, grazie a questo fantastico team, è mai risultato positivo al covid-19, la coscienziosa, rigorosa e seria ...

Guyofthestars : Il presidente: a proposito di Kamala Harris: 'E' una comunista' sul dibattito: 'non parteciperò' ieri in un video:… - tyIogy : sto rivivendo lo steso periodo durante gli stessi mesi di due anni fa per colpa degli hairstylist di taeyong - calmalu : avete presente quel momento in cui vi state guardando e poi uno dei due cede e sorride? ecco io sto rivivendo quell… - ukulelevillain_ : mia madre: io: UEEEEEEEEEE UEEEEEEE UEEEEEEEEEEEEE VOGLIO ANDARMENE DI CASAAAAAAAA sto rivivendo l'adolescenza ragazzi not a great sign - KYUBlSM : ridendo e scherzando questo l'anno scorso è stato il periodo più brutto della mia vita e hahaha lo sto rivivendo -

Ultime Notizie dalla rete : “Sto rivivendo Masters of the Universe The Power of He-Man Retrogaming History