Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch nel cast, nel film apparirà Doctor Strange (Di giovedì 8 ottobre 2020) Benedict Cumberbatch apparirà nel film Spider-Man 3 riprendendo il ruolo di Doctor Strange nel terzo capitolo delle avventure con Tom Holland. Spider-Man 3 avrà nel proprio cast anche Benedict Cumberbatch che riprenderà quindi il ruolo di Doctor Strange, presenza che stringe un nuovo legame tra i film prodotti dalla Sony e quelli dei Marvel Studios. Peter Parker potrà inoltre trovarsi alle prese con problemi riguardanti più di una dimensione, ipotesi confermata proprio dall'entrata in scena del personaggio interpretato dalla star britannica. In Spider-Man 3 Doctor Strange, ruolo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)apparirà nel-Man 3 riprendendo il ruolo dinel terzo capitolo delle avventure con Tom Holland.-Man 3 avrà nel proprioancheche riprenderà quindi il ruolo di, presenza che stringe un nuovo legame tra iprodotti dalla Sony e quelli dei Marvel Studios. Peter Parker potrà inoltre trovarsi alle prese con problemi riguardanti più di una dimensione, ipotesi confermata proprio dall'entrata in scena del personaggio interpretato dalla star britannica. In-Man 3, ruolo ...

Kisu_hm : RT @Nerdmovieprod: Benedict Cumberbatch sarà di nuovo Doctor Strange in Spider-Man 3 #BenedictCumberbatch #DoctorStrange #Spiderman3 https:… - GioelePaglia : Spider-Man 3: nel film ci sarà anche Doctor Strange! - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch nel cast, nel film apparirà Doctor Strange - Nerdmovieprod : Benedict Cumberbatch sarà di nuovo Doctor Strange in Spider-Man 3 #BenedictCumberbatch #DoctorStrange #Spiderman3 - CarloCoratelli : Benedict Cumberbatch di nuovo Dottor Strange per Spider-Man 3 -