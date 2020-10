Siria | Isis ricompare nell’area di Deir Ezzor | “Hanno obbligato le donne a indossare abiti islamici e imposto il pagamento di una tassa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Quando a marzo 2019 il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che lo Stato Islamico, dopo la riconquista di Baghuz da parte della coalizione a guida americana, non controllava più territori in, molti, tra cui il presidente Usa, Donald Trump, avevano detto che il Califfato era stato “sconfitto al 100%”. In verità, cellule dormienti delle Bandiere Nere sono sopravvissute sia nel Paese degli Assad che in Iraq, continuando a compiere attacchi terroristici. Ma oggi i jihadisti sono tornati a imporre un controllo territoriale, seppur sporadico e simbolico, nell’area petrolifera di, contesa per mesi, arrivando anche a chiedere di nuovo ildi tasse alla popolazione, come durante l’epoca del Califfato nero. Secondo i racconti, i combattenti negli ultimi ...