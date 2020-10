Si rivede Bassolino. E va contro il governo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) "Così non va bene. Non si può viaggiare in queste condizioni mentre i contagi aumentano. Si intervenga, per piacere: ognuno per la sua parte e finalmente tutti assieme". Lo scrive su Twitter l'ex sindaco di Napoli, Antonio, pubblicando la foto di un autobus affollato, dove il distanziamento non esiste.