Remdesivir | cos’è e come funziona il farmaco contro il Covid

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilè unantivirale prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense Gilead Sciences. Il suo meccanismo d’azione consiste nel bloccare l’enzima Rna polimerasi, un processo fondamentale per la replicazione del virus all’interno delle nostre cellule. È stato sviluppato per il trattamento delle infezioni dai virus Ebola e di Marburg. Successivamente alla sua scoperta, altri studi sono stati effettuati per esplorare altre applicazioni del profilo antivirale di, tra cui anche quelloil coronavirus. Il problema della carenza di, unica terapia approvata ad oggi per la cura di, potrebbe essere risolto in breve tempo. La Commissione Europea ha ...