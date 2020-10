Professore prende a schiaffi uno studente, finisce tutto in rete – VIDEO (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un VIDEO diventato virale sui social quello del Professore che prende a schiaffi uno studente. Poche notizie a riguardo, si conosce solo l’Istituto Un Professore prende a schiaffi uno studente e tutto viene documentato da altri compagni di classe. Il VIDEO finisce in rete, diventa virale ed arriva fino alla polizia. Ora sul caso … L'articolo Professore prende a schiaffi uno studente, finisce tutto in rete – VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 8 ottobre 2020) Undiventato virale sui social quello delcheuno. Poche notizie a riguardo, si conosce solo l’Istituto Ununoviene documentato da altri compagni di classe. Ilin, diventa virale ed arriva fino alla polizia. Ora sul caso … L'articolounoinproviene da YesLife.it.

isabellaisola3 : @Mandrak34656126 Spero che tu stia scherzando, un professore che prende a schiaffi, un ragazzo perché non indossava… - ISgrull : Bella la storia del professore che prende a schiaffi un alunno per la mascherina. Magnifico. Stiamo andando esattamente dove vogliono. - zazoomblog : Teggiano il professore prende a schiaffi lo studente – VIDEO - #Teggiano #professore #prende - fanpage : Professore prende studente a schiaffi in classe a Teggiano, il video diventa virale - AVRILand1D : @pupapeligrosa @pourmeavodka Pensa che io invece ho una salute mentale veramente pessima Ma ho imparato che chi fa… -

