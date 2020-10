Phasmophobia è un gioco di simulazione che vi mette nei panni di un ghost hunter

(Di giovedì 8 ottobre 2020)è un simulatore che vi trasforma praticamente inbuster e anche se si trova in accesso anticipato ha rapito la curiosità di diversi giocatori. Nonostante la qualità un po' stravagante della sua versione ad accesso anticipato, la gente sembra essere piuttosto interessata dagli spettri soprannaturali, basti pensare che questo mese ilha avuto un aumento di giocatori simultanei su Steam nonché molti spettatori su Twitch.Il procedimento è abbastanza semplice: ilvi catapulta all'interno di una serie di case infestate in modo da scoprire come sono morte le persone che vi abitavano. Armati di un libro di appunti sulle differenze tra vari fantasmi, assieme ad i vostri amici sarete in grado di entrare nelle case con torce elettriche, crocifissi e altri strumenti ...

Eurogamer_it : #Phasmophobia è un titolo di simulazione che vi mette nei panni di un ghost hunter. - PoroMandrake : Ho preso questo Phasmophobia, praticamente una simulazione di paranormal activity in cui devi investigare sulla pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Phasmophobia gioco

Eurogamer.it

L'appartamento dello streamer Facebook Jake Best, meglio conosciuto come BogDog28, ha preso fuoco in live, mentre giocava a Phasmaphobia.. Il 1° ottobre 2020, l'appartamento dello streamer Facebook ...Phasmophobia sembra essere il nuovo fenomeno PC, con migliaia di recensione positive su Steam e la seconda posizione in classifica tra i più venduti.. Phasmophobia per PC è il nuovo gioco fenomeno ...