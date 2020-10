Pakistano in questura per richiedere asilo, arrestato per violenza su minore (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si presenta spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della questura di Pordenone per richiedere asilo, ma viene arrestato. Una storia che ha davvero dell’incredibile: un Pakistano si è presentato spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione della questura di Pordenone per richiedere asilo e fare domanda ma viene arrestato per violenza sessuale su un minore e portato in carcere a Treviso. Protagonista ieri … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si presenta spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione delladi Pordenone per, ma viene. Una storia che ha davvero dell’incredibile: unsi è presentato spontaneamente presso l’Ufficio Immigrazione delladi Pordenone pere fare domanda ma vienepersessuale su une portato in carcere a Treviso. Protagonista ieri … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

