Nobel per la Letteratura 2020: vince Louise Elisabeth Glück (Di giovedì 8 ottobre 2020) Martina Piumatti Il Premio Nobel 2020 per la Letteratura 2020 va alla statunitense Louise Elisabeth Glück. La premiazione, in forma ridotta causa, il prossimo 10 dicembre a Stoccolma Louise Elisabeth Glück è il Premio Nobel per la Letteratura 2020. Ad annunciarlo, in diretta streaming, l'Accademia di Svezia che davanti a un pubblico più ristretto del solito a causa dell'emergenza Covid. C'era molta curiosità attorno al vincitore del Premio Nobel per la Letteratura quest'anno. Dopo gli scandali sessuali che costrinsero l'Accademia a far slittare di un anno l'edizione 2018 (poi aggiudicata a Peter Handke, a sua volta contestato ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Martina Piumatti Il Premioper lava alla statunitenseGlück. La premiazione, in forma ridotta causa, il prossimo 10 dicembre a StoccolmaGlück è il Premioper la. Ad annunciarlo, in diretta streaming, l'Accademia di Svezia che davanti a un pubblico più ristretto del solito a causa dell'emergenza Covid. C'era molta curiosità attorno al vincitore del Premioper laquest'anno. Dopo gli scandali sessuali che costrinsero l'Accademia a far slittare di un anno l'edizione 2018 (poi aggiudicata a Peter Handke, a sua volta contestato ...

