Napoli, a un bivio il futuro di Hysaj e Maksimovic

Non solo Arkadiusz Milik : nella rosa del Napoli , a mercato ormai chiuso, sono rimasti altri giocatori in scadenza nel 2021 che quindi rischiano di salutare a zero tra meno di un anno. Si tratta di ...

I due giocatori, in scadenza nel 2021, vorrebbero rinnovare ma per il club partenopeo le loro pretese economiche sono troppo esose ...

Il Covid nel calcio: quanti danni ha portato allo sport più seguito?

Calciatori contagiati e confusioni tra regole sanitarie nazionali e decisioni della Lega calcio. Il caso Juve-Napoli e il modello Nba negli Stati Uniti ...

