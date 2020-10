Municipio XIV. Cecera (PD): Santa Maria della Pietà deve rimanere parco pedonale (Di giovedì 8 ottobre 2020) “In questi giorni si stanno rincorrendo voci e ipotesi circa una apertura indiscriminata alle automobili del comprensorio del Santa Maria della Pietà generando preoccupazione tra i cittadini” dichiara in una nota il consigliere PD del XIV Municipio Alessio Cecera. Ricordo che la pedonalizzazione del parco del Santa Maria della Pietà è stato un obiettivo raggiunto dall’amministrazione Barletta che avviò per la prima volta nella storia un esperimento in tal senso. Oggi che si stanno avviando i cantieri per la riqualificazione del parco del Santa Maria della Pietà occorre rilanciare questo obiettivo attraverso un lavoro ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) “In questi giorni si stanno rincorrendo voci e ipotesi circa una apertura indiscriminata alle automobili del comprensorio delPietà generando preoccupazione tra i cittadini” dichiara in una nota il consigliere PD del XIVAlessio. Ricordo che la pedonalizzazione deldelPietà è stato un obiettivo raggiunto dall’amministrazione Barletta che avviò per la prima volta nella storia un esperimento in tal senso. Oggi che si stanno avviando i cantieri per la riqualificazione deldelPietà occorre rilanciare questo obiettivo attraverso un lavoro ...

romadailynews : Municipio XIV. Cecera (PD): Santa Maria della Pietà deve rimanere parco pedonale: “In… - Frances47226166 : RT @StradeNuoveRoma: Via Alfredo Durante, rifacimento per Manutenzione straordinaria, completa di marciapiedi (XIV Municipio) #StradeNuove… - andreuccioli : @Rinaldi_euro Per il xiv municipio, se fa in tempo ?? - Giancar70336148 : RT @StradeNuoveRoma: Via Alfredo Durante, rifacimento per Manutenzione straordinaria, completa di marciapiedi (XIV Municipio) #StradeNuove… - Frances47226166 : RT @StradeNuoveRoma: Via Alfredo Durante, rifacimento per Manutenzione straordinaria, completa di marciapiedi (XIV Municipio) #StradeNuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio XIV Municipio XIV. Cecera (PD): Santa Maria della Pietà deve rimanere parco pedonale RomaDailyNews Coronavirus: in fila per il Drive-in, Trionfale e Casal del Marmo paralizzate

Cecera (Pd): “Servizio importante ma serve un sito alternativo, il traffico è congestionato” “Ho protocollato la richiesta urgente al presidente del Municipio XIV per richiedere a Polizia locale e Asl ...

Roma come New York: da oggi ci sono 15 Distretti di Polizia. Saranno collegati ai Municipi, nasce un nuovo modo di investigare

Commissariati di polizia organizzati in Distretti come a New York. Non più semplici uffici di tutori dell’ordine pubblico ma strutture riorganizzate (e collegate) in base ai Municipi ...

Cecera (Pd): “Servizio importante ma serve un sito alternativo, il traffico è congestionato” “Ho protocollato la richiesta urgente al presidente del Municipio XIV per richiedere a Polizia locale e Asl ...Commissariati di polizia organizzati in Distretti come a New York. Non più semplici uffici di tutori dell’ordine pubblico ma strutture riorganizzate (e collegate) in base ai Municipi ...