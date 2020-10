Migliora la salute delle economie dei Paesi OCSE, ma resta incertezza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Recupera lo stato di salute delle economie dei Paesi dell’area OCSE. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicator, pubblicati dall’Organizzazione. Per il mese di settembre, il superindice che anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 98,8 punti dai 98,5 di agosto, confermandosi ancora in recupero, dopo due mesi di persistenti cali dovuti alla crisi innescata dal coronavirus. Risale anche l’indicatore dell’Eurozona a 98 punti dai 97,9 precedenti. Tra i Paesi membri, in Francia l’indicatore sale a 97,3 da 97,2 punti, mentre in Germania si porta a 99,5 da 97,3. In Italia, il leading indicator aumenta a 98,2 da 97,5 punti. L’indicatore economico ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Recupera lo stato dideidell’area. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicator, pubblicati dall’Organizzazione. Per il mese di settembre, il superindice che anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 98,8 punti dai 98,5 di agosto, confermandosi ancora in recupero, dopo due mesi di persistenti cali dovuti alla crisi innescata dal coronavirus. Risale anche l’indicatore dell’Eurozona a 98 punti dai 97,9 precedenti. Tra imembri, in Francia l’indicatore sale a 97,3 da 97,2 punti, mentre in Germania si porta a 99,5 da 97,3. In Italia, il leading indicator aumenta a 98,2 da 97,5 punti. L’indicatore economico ...

fattoquotidiano : REDDITO DI BASE I risultati della sperimentazione: gli occupati sono aumentati, nonostante l’assegno senza vincoli.… - mondosanita : #Sanità #Digitale #Talk #Covid_19 'Misurare quello che è l'impatto di valore generato nelle cure e nei dispositivi… - missiteveryday_ : bello come colui che mi fa impazzire di più sia anche colui che migliora la mia vita, migliora me stessa e migliora… - nuccia20 : RT @ConsulcesiGroup: La #ricercascientifica non deve fermarsi durante #Covid19, perché offre nuovi orizzonti alla #Medicina. Il lavoro di t… - ConsulcesiGroup : La #ricercascientifica non deve fermarsi durante #Covid19, perché offre nuovi orizzonti alla #Medicina. Il lavoro d… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliora salute Migliora la salute delle economie dei Paesi OCSE, ma resta incertezza Il Messaggero Gaeta, Eni dona un ecografo multidisciplinare al Comune. La cerimonia in aula consiliare

Il delicato e sofisticato macchinario andrà ad arricchire la dotazione del centro di diagnostica che il comune di Gaeta ha in animo di realizzare ...

Migliora la salute delle economie dei Paesi OCSE, ma resta incertezza

(Teleborsa) - Recupera lo stato di salute delle economie dei Paesi dell'area OCSE. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicator, pubblicati dall'Organizz ...

Il delicato e sofisticato macchinario andrà ad arricchire la dotazione del centro di diagnostica che il comune di Gaeta ha in animo di realizzare ...(Teleborsa) - Recupera lo stato di salute delle economie dei Paesi dell'area OCSE. Lo confermano gli indicatori anticipatori della congiuntura, compresi nel leading indicator, pubblicati dall'Organizz ...