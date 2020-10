Mantova: polizia arresta ladra seriale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Mantova una donna, cittadina albanese di 36 anni, residente in città e pregiudicata, nei confronti della quale era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura di Mantova a seguito della condanna a un anno e sei mesi di reclusione e 45mila euro di multa per cumulo di pene. La donna è stata condannata in passato per furti aggravati, furti in appartamento, furti con destrezza, favoreggiamento, estorsione e circonvenzione di persona incapace.La donna è stata portata nel carcere di Mantova. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Lahato auna donna, cittadina albanese di 36 anni, residente in città e pregiudicata, nei confronti della quale era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura dia seguito della condanna a un anno e sei mesi di reclusione e 45mila euro di multa per cumulo di pene. La donna è stata condannata in passato per furti aggravati, furti in appartamento, furti con destrezza, favoreggiamento, estorsione e circonvenzione di persona incapace.La donna è stata portata nel carcere di

