Maggio: “Ho paura del Covid, ne stanno risentendo tante squadre, ma bisogna andare avanti” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ex calciatore del Napoli oggi al Benevento, Christian Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato anche del pericolo di contagio Covid tra i calciatori. “Viviamo una situazione particolare. Stiamo vedendo con Maggiore frequenza casi di positività. Fortunatamente noi a Benevento abbiamo uno staff medico molto preparato, ma personalmente ho paura perché ne stanno risentendo tante squadre. Ma bisogna andare avanti, cercando di restare tranquilli. Il problema è che ci sono anche le famiglie a casa, qualcuno con bimbi piccoli”. Sul Napoli. “Il Napoli è una squadra importante da anni e si è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ex calciatore del Napoli oggi al Benevento, Christian, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato anche del pericolo di contagiotra i calciatori. “Viviamo una situazione particolare. Stiamo vedendo conre frequenza casi di positività. Fortunatamente noi a Benevento abbiamo uno staff medico molto preparato, ma personalmente hoperché ne. Maavanti, cercando di restare tranquilli. Il problema è che ci sono anche le famiglie a casa, qualcuno con bimbi piccoli”. Sul Napoli. “Il Napoli è una squadra imporda anni e si è ...

napolista : #Maggio: “Ho paura del #Covid, ne stanno risentendo tante squadre, ma bisogna andare avanti” “Il problema è che ci… - _apartete : RT @Vicinisempreee: Svegliarsi in piena notte, prendere il cellulare e vedere il post di Fab 1 maggio Pace La didascalia Non so perché m… - f_bartoloni : @marcovaleriolp E il post che ho linkato richiama pure il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità di maggio 2020… - umberto_lupo : Illuso che avrebbe potuto funzionare ho usato #inpsRisponde il 16/09. Fatto il sollecito, ancora attendo risposta.… - meriCunningham : @Nemiemi94 Se richiudono tutto ciao Ho appena cominciato lo stage (che dovevo fare a maggio) -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio “Ho L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia