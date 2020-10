L’Inps apre un nuovo bando di concorso: l’ultimo risale a 13 anni fa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Varato dall’Istituto un piano di assunzioni per 4000 figure professionali allo scopo di accelerare il processo di modernizzazione dei servizi pubblici. A tredici anni dall’ultimo concorso pubblico firmato Inps, oggi arriva l’ufficialità: ebbene l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha aperto un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 165 informatici che andranno a sostituire lo … L'articolo L’Inps apre un nuovo bando di concorso: l’ultimo risale a 13 anni fa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 8 ottobre 2020) Varato dall’Istituto un piano di assunzioni per 4000 figure professionali allo scopo di accelerare il processo di modernizzazione dei servizi pubblici. A tredicidall’ultimopubblico firmato Inps, oggi arriva l’ufficialità: ebbene l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha aperto undiper l’assunzione di 165 informatici che andranno a sostituire lo … L'articolo L’Inpsundi: l’ultimoa 13fa proviene da www.meteoweek.com.

