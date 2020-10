Le regole di David Beckham per scegliere un vestito (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nessuno può mettere in dubbio un dato di fatto: David Beckham è attualmente uno degli uomini meglio vestiti al mondo, in grado di trasformare il look più semplice in qualcosa di eccezionale, degno di essere imitato o copiato alla lettera infinite volte. Come dimostrano le numerose immagini del suo account Instagram, Beckham è un autentico maestro del look casual, dell'abbigliamento sportivo e delle sneaker, ma è anche un uomo maturo con un importante ruolo pubblico e, di tanto in tanto, deve indossare un completo. Per questo l’ex calciatore ha scoperto la formula perfetta che gli permette di avere un look sempre funzionale e all’altezza della situazione senza essere monotono e uguale agli altri. David Beckham è uno di quegli uomini che sa ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nessuno può mettere in dubbio un dato di fatto:è attualmente uno degli uomini meglio vestiti al mondo, in grado di trasformare il look più semplice in qualcosa di eccezionale, degno di essere imitato o copiato alla lettera infinite volte. Come dimostrano le numerose immagini del suo account Instagram,è un autentico maestro del look casual, dell'abbigliamento sportivo e delle sneaker, ma è anche un uomo maturo con un importante ruolo pubblico e, di tanto in tanto, deve indossare un completo. Per questo l’ex calciatore ha scoperto la formula perfetta che gli permette di avere un look sempre funzionale e all’altezza della situazione senza essere monotono e uguale agli altri.è uno di quegli uomini che sa ...

David_gram83 : @Rosy72mex A me sembra sia stato più che disponibile. Irrispettoso delle regole se mai sn state le persone assembra… - Laurariceci : @David_Giaccio @RobertaM_1965 @M49liberorso Spezzo una lancia a favore dei fumatori.. se si attengono alle regole… - CasariniR : @DAVIDPARENZO David, tu sei quello per il rispetto delle regole o per le soluzioni furbette? -