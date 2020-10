Gravina, il Sindaco chiude tutte le scuole, sono quattro alunni positivi, l’Asl non è riuscita a tracciare i contatti in tempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) A Gravina oggi le scuole sono chiuse. A deciderlo è stato il Sindaco in accordo con i dirigenti dell’Asl. Nella giornata di ieri sono stati 7 i positivi, tra i positivi quattro alunni. L’Asl non è riuscita a tracciare i contagi dei quattro studenti e ha deciso, in accordo con il primo cittadino, di chiudere tutte le scuole della città. A rendere nota la drastica decisione il primo cittadino di Gravina durante una diretta Facebook. Leggi su baritalianews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Aoggi lechiuse. A deciderlo è stato ilin accordo con i dirigenti dell’Asl. Nella giornata di ieristati 7 i, tra i. L’Asl non èi contagi deistudenti e ha deciso, in accordo con il primo cittadino, direledella città. A rendere nota la drastica decisione il primo cittadino didurante una diretta Facebook.

urante il lavoro di tracciamento dei contatti, la Asl non è riuscita a ricollegare tutti gli spostamenti dei giovani e per precauzione ha deciso di chiudere tutti gli istituti scolastici della città.

