GP Eifel, Hamilton: "Amo il Brasile, ma non ci serve una gara a Rio" (Di giovedì 8 ottobre 2020) "Rio de Janeiro? Amo il Brasile ma la mia opinione e' che non abbiamo bisogno di una nuova pista. Ne abbiamo tante meravigliose". Cosi' Lewis Hamilton in conferenza stampa alla vigilia del GP dell'Eifel sul potenziale trasferimento da Interlagos a Rio de Janeiro. "Parlano di una gara eco-sostenibile – prosegue – ma la cosa piu' sostenibile sarebbe quella di non abbattere alcun albero durante una pandemia e una crisi globale". In giornata e' emersa anche la notizia della positivita' al coronavirus di un membro del team Mercedes: "E' un qualcosa di triste – ammette – ed e' importante ricordare a ognuno di noi che abbiamo ancora bisogno di seguire i protocolli, lavare le mani, indossare le mascherine".

