Eva Grimaldi fa un passo indietro: "Adua Del Vesco? Ho cancellato tutto" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Eva Grimaldi, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha espresso tutta la sua delusione nei confronti di Adua Del Vesco al GF Vip. Eva Grimaldi è tornata al centro della cronaca rosa dopo che Gabriel Garko ha fatto coming out al Grande Fratello Vip. I due, in passato e prima di prendere scelte di vita completamente … L'articolo Eva Grimaldi fa un passo indietro: "Adua Del Vesco? Ho cancellato tutto" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

