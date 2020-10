Dopo mascherine e banchi ora pure gli ospedali. Il ‘talento’ di Acuri si abbatte sulla sanità (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quando il mondo intero si trova in uno stato di delicata situazione sanitaria, sai che la situazione potrebbe peggiorare di nuovo -con l’autunno il numero dei contagi potrebbe salire e siamo in autunno inoltrato-, quando hai la responsabilità perchè sei stato nominato dal premier ‘commmissario straordinario dell’emergenza Covid-19’, ma comunque dai l’impressione di essere in ritardo (anche questa volta) e nei fatti lo sei. “Abbiamo già avviato un piano di rafforzamento delle reti ospedaliere Covid”, dichiara Arcuri come se fosse in largo anticipo e volesse rimandare l’immagine di commissario prudente con la situazione sotto controllo e pronto ad affrontare qualsiasi emergenza. La Verità però fa notare che, proprio mentre ieri (mercoledì 7 ottobre) pronunciava tali parole, il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quando il mondo intero si trova in uno stato di delicata situazione sanitaria, sai che la situazione potrebbe peggiorare di nuovo -con l’autunno il numero dei contagi potrebbe salire e siamo in autunno inoltrato-, quando hai la responsabilità perchè sei stato nominato dal premier ‘commmissario straordinario dell’emergenza Covid-19’, ma comunque dai l’impressione di essere in ritardo (anche questa volta) e nei fatti lo sei. “Abbiamo già avviato un piano di rafforzamento delle retiere Covid”, dichiara Arcuri come se fosse in largo anticipo e volesse rimandare l’immagine di commissario prudente con la situazione sotto controllo e pronto ad affrontare qualsiasi emergenza. La Verità però fa notare che, proprio mentre ieri (mercoledì 7 ottobre) pronunciava tali parole, il ...

