Doc, Luca Argentero svela alcuni dettagli in anteprima (Di giovedì 8 ottobre 2020) Luca Argentero torna in tv nel ruolo di Andrea Fanti, con l'amatissima fiction DOC – Nelle tue mani, in onda su Rai 1 dal 15 ottobre. La serie è ispirata alla vera storia del professor Pierdante Piccioni (e al libro Meno Dodici scritto con Pierangelo Sapegno), ex primario di pronto soccorso a Codogno e Lodi, che a causa di un incidente ha perso 12 anni della sua memoria. "Aspettatevi cambi di scena e casi in ogni puntata che vi terranno con il fiato sospeso, prima di un finale a sorpresa", ha dichiarato l'attore. In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Tv Sorrisi e Canzoni, Luca Argentero si è detto convinto che i telespettatori resteranno sorpresi dai colpi di scena previsti nella sceneggiatura. L'attore che interpreta Andrea Fanti si è sbilanciato ...

