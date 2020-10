Dimissioni con Naspi | quando spetta la disoccupazione ed esempi concreti

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Non ti trovi bene con il tuo attuale lavoro e vorresti cambiare ambiente lavorativo? Oppure vorresti dimetterti e prenderti un periodo di fermo in attesa di nuove opportunità lavorative? Qualsiasi scelta tu faccia devi sapere che non sempre til’indennità di. Anzi, sono pochi i casi nei quali l’INPS ti eroga il sussidio per cercare nuovo lavoro. Infatti, la ratio della norma è quella di aiutare economicamente chi è venuto a trovarsi improvvisamente senza alcun reddito. Pertanto, uno dei requisiti – se non la condizione principale – è che l’interruzione, ossia la cessazione del rapporto di lavoro – avvenga in maniera involontaria. Cosa vuol dire? Significa che l’interruzione deve avvenire non per volontà del ...