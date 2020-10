Compagni, rivali ma sempre amici: scatto social (e scambio di maglia) tra Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Amichevole di lusso tra Portogallo e Spagna e nonostante lo 0-0 finale è stato spettacolo, soprattutto per le stelle in campo. Da una parte presente Cristiano Ronaldo, dall'altra El Gran Capitan Sergio Ramos. I due, ex Compagni al Real Madrid, hanno avuto modo di sfidarsi e, alla fine, anche di riabbracciarsi. Simpatico e ricco di significato, il post social dopo la gara da parte del difensore spagnolo.Sergio Ramos: scatto social con CR7 e PepePrima Compagni, poi rivali ma sempre e comunque amici legati da grande stima e rispetto. Sergio Ramos riabbraccia Cristiano Ronaldo e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Amichevole di lusso tra Portogallo e Spagna e nonostante lo 0-0 finale è stato spettacolo, soprattutto per le stelle in campo. Da una parte presente, dall'altra El Gran Capitan. I due, exal Real Madrid, hanno avuto modo di sfidarsi e, alla fine, anche di riabbracciarsi. Simpatico e ricco di significato, il postdopo la gara da parte del difensore spagnolo.con CR7 e PepePrima, poimae comunquelegati da grande stima e rispetto.riabbracciae ...

Per la Vigilar Fano si stringono i tempi. Ultimi due allenamenti congiunti per i virtussini che oggi alle 19 a porte chiuse sosterranno un test contro l’Ermgroup San Giustino, compagine storica sfidan ...

