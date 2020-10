Cavani saluta il Psg | “Neymar un bravo ragazzo | ma non lo considero un mio amico”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il nuovo acquisto del Manchester United, Edinson, è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’esperienza al Psg ed ai microfoni di ESPN ha voluto parlare proprio di un suo ex compagno di squadra, Neymar, facendo chiarezza sul loro rapporto: “E’ un, ma siamo molto diversi. Secondo me in un gruppo non bisogna essere tutti amici o fratelli. Anche se dopo la partita non si uscirà a cena insieme, in campo bisogna proteggersi a vicenda ed essere più uniti che mai. Avevamo un buon rapporto e ci rispettavamo – ha spiegato l’attaccante uruguaiano – ma a dir la verità non abbiamo condiviso tanto. Litigi? L’unica volta durante la sfida con il Lione, e lo sanno tutti. Ciononostante, dopo una discussione nello spogliatoio è finita ...