Caso Roberta Ragusa: colpo di grazia per Antonio Logli, anche il suo investigatore fa dietrofront (Di giovedì 8 ottobre 2020) Niente da fare per Antonio Logli, l’uomo condannato in Cassazione per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa. Nelle scorse settimane, sembrava essersi accesa una timida luce di speranza attorno alla sua controversa vicenda: un investigatore privato aveva iniziato ad indagare sul Caso e all’orizzonte sembrava poter apparire l’ipotesi di una revisione processuale. Ora quella luce si è spenta: il criminologo Davide Cannella ha lasciato il Caso e in un’intervista a The Social Post ha rivelato i motivi. Antonio Logli, l’investigatore privato abbandona il Caso A distanza di quasi 8 anni il prossimo 13 dicembre, la scomparsa di Roberta ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Niente da fare per, l’uomo condannato in Cassazione per l’omicidio della moglie. Nelle scorse settimane, sembrava essersi accesa una timida luce di speranza attorno alla sua controversa vicenda: unprivato aveva iniziato ad indagare sule all’orizzonte sembrava poter apparire l’ipotesi di una revisione processuale. Ora quella luce si è spenta: il criminologo Davide Cannella ha lasciato ile in un’intervista a The Social Post ha rivelato i motivi., l’privato abbandona ilA distanza di quasi 8 anni il prossimo 13 dicembre, la scomparsa di...

