Avere paura del positivo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dove nasce la paura? Spesso è quello che non conosciamo a scatenarla. La paura scatta nel momento in cui ci rendiamo conto che non riusciamo a controllare tutto, nonostante i nostri sforzi. La paura ci ricorda che esiste dentro di noi un posto oscuro e misterioso abitato da "mostri" che siamo noi stessi a rendere tali. Anche se non li accettiamo, sono i nostri lati deboli, aggressivi, le nostre fragilità; insomma, abbiamo paura di "noi". Avvertiamo la paura come qualcosa di negativo perché mina le nostre certezze. E se provassimo a cambiare prospettiva dalla quale la guardiamo? Se la paura si rivelasse la possibilità di scoprire un tesoro nascosto proprio dentro di noi? Perché pensateci, quando la si affronta la ...

