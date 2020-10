Augusto De Pascale lascia l’Asl | non sarà più ‘medico di base’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ del 6 ottobre 2020 la delibera del direttore generale dell’Asl attraverso la quale l’Azienda ufficializza l’interruzione della convenzione con il popolare medico (di base)De. Nell’oggetto della delibera numero 1066 si legge “disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – Cessazione del rapporto convenzionale di assistenza primaria per recesso”. In particolare: “Il dottore Deè convenzionato per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale del distretto Sanitario 66 Salerno. L’11 settembre 2020 ha regolarmente e legittimamente comunicato il recesso del rapporto convenzionale a far data dal 31 dicembre 2020″. Intenzione accettata dal direttore generale. Da qui la ...