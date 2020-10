Ammortizzatori sociali anche per gli autonomi e una soglia minima di importo | le linee guida per la riforma della cassa integrazione

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il governo punta a mettere a punto “entro un paio di mesi” l’annunciatadeglicon l’obiettivo di arrivare a un sistema “assicurativo universale ma differenziato a secondadimensione aziendale”. Lo ha detto la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in un’intervista a Radio anch’io, spiegando che si tratterà di un sistema assicurativo (quindi con un contributo a carico di aziende e lavoratori) legato fortemente a politiche attive che consentano al lavoratore la riqualificazione in tempi rapidi se l’azienda è avviata verso la chiusura. La prima tappa è garantire “un sistema assicurativo universale e differenziato, che copra tutti e sia differenziato a seconda delle dimensioni dell’azienda”. Intanto ...

CatalfoNunzia : Riforma degli ammortizzatori sociali, Fondo nuove competenze, #SmartWorking, #SalarioMinimo e politiche attive del… - RaiNews : RT @RaiStudio24: Maria Cecilia Guerra (@mceciguerra) Sottosegr. #Economia a #Studio24: ammortizzatori sociali del #Governo hanno limitato g… - RaiStudio24 : Maria Cecilia Guerra (@mceciguerra) Sottosegr. #Economia a #Studio24: ammortizzatori sociali del #Governo hanno lim… - Andrea_Dili : RT @Confprofessioni: ?? Confprofessioni a @Montecitorio: «Incomprensibile che ai #lavoratoriautonomi non vengano riconosciuti né ammortizzat… - Confprofessioni : ?? Confprofessioni a @Montecitorio: «Incomprensibile che ai #lavoratoriautonomi non vengano riconosciuti né ammortiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ammortizzatori sociali

Il Fatto Quotidiano

Piombino, per i sindacati sul piano industriale ancora poca chiarezza: «Non abbiamo avuto le risposte che ci attendevamo» ...Infine, come avevamo annunciato ieri in una news dedicata alle nuove misure per la proroga degli ammortizzatori sociali il D.L. conferma la proroga al 31 ottobre 2020 di: termini decadenziali di invio ...