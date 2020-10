Alberto Tomba sciatore del secolo. "Perfino le nonne mi parlavano di sci"

(Di giovedì 8 ottobre 2020) "Quando ho staccato la spina ho deciso di non accettare ruoli nello sport. Non ho fatto l'allenatore e non ho fatto il manager"

Gazzetta_it : Alberto #Tomba è l’atleta del Secolo degli sport invernali #fisi #sondaggione - GalanteMauro : @agostinomela Mi permetto di aggiungere Alberto Tomba. - MarcoLorDonini : Alberto Tomba sciatore del secolo, battuto Thoeni - metodo_canario : RT @_notsurrender: Io uscivo prima da scuola per vedere la seconda manche di Alberto Tomba. Voi per vedere Uomini e Donne - DjMayone : Alberto Tomba atleta del secolo. Meritatissimo! @Fisiofficial -

Nel referendum della Federazione per i suoi 100 anni, l'allievo bolognese supera il maestro montanaro Thoeni: che fu suo allenatore ...