A 99 anni fa 10 chilometri ogni giorno per andare a trovare la moglie malata di cancro: trattenete le lacrime perché dopo… (Di giovedì 8 ottobre 2020) A 99 anni percorre 10 chilometri al giorno a piedi per andare a trovare la moglie malata di tumore: la storia di Luther e Waverlee ha commosso tutti. La storia di Luther Younger, un uomo americano di 99 anni, ha commosso tutti ma soprattutto ha dimostrato che l’amore può superare i limiti imposti dall’età e dalla malattia. Luther è legato alla stessa donna da tutta la vita ma lei purtroppo è affetta da un tumore cerebrale che ormai la costringe a restare ricoverata in ospedale. Il desiderio del marito è quello di passare più tempo possibile in sua compagnia, per questo ogni giorno percorrere 10 chilometri a piedi per ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) A 99percorre 10ala piedi perladi tumore: la storia di Luther e Waverlee ha commosso tutti. La storia di Luther Younger, un uomo americano di 99, ha commosso tutti ma soprattutto ha dimostrato che l’amore può superare i limiti imposti dall’età e dalla malattia. Luther è legato alla stessa donna da tutta la vita ma lei purtroppo è affetta da un tumore cerebrale che ormai la costringe a restare ricoverata in ospedale. Il desiderio del marito è quello di passare più tempo possibile in sua compagnia, per questopercorrere 10a piedi per ...

rocmvv : La sterna artica si muove tra Polo Nord e Polo Sud, 80 mila chilometri. Campa trent’anni, quindi in tutto fa 2 mili… - dipego : Buona notizia. Ma se avessero ascoltato le indicazioni scientifiche - abbattimento - non sarebbero arrivati a quest… - rocmvv : SUOLO#ambiente #suolo #sostenibiltà #mariotozzi Metri quadri perduti sotto l’asfalto o il cemento ogni secondo in I… - alkaid_rt : RT @BianchiDosolina: Sono passati tanti anni da quando ci siamo conosciute, ci separano centinaia di di chilometri ma ci siamo sempre state… - UnTemaAlGiorno : RT @BianchiDosolina: Sono passati tanti anni da quando ci siamo conosciute, ci separano centinaia di di chilometri ma ci siamo sempre state… -

Ultime Notizie dalla rete : anni chilometri Giro, brilla la stella di Ganna: impresa sulla Sila dopo una fuga di 150 chilometri Il Sole 24 ORE The Right Stuff: Uomini Veri, sette oggetti straordinari che hanno definito la nascita del Progetto Mercury

Nata sulle rovine del frenetico sviluppo che aveva caratterizzato gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale ... fu lanciato il 31 gennaio 1961 e raggiunse un’altitudine di 250 chilometri sopra la ...

A 99 anni fa 10 chilometri ogni giorno per andare a trovare la moglie malata di cancro: trattenete le lacrime perché dopo…

A 99 anni percorre 10 chilometri al giorno a piedi per andare a trovare la moglie malata di tumore: la storia di Luther e Waverlee ha commosso tutti. La storia di Luther Younger, un uomo ...

Nata sulle rovine del frenetico sviluppo che aveva caratterizzato gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale ... fu lanciato il 31 gennaio 1961 e raggiunse un’altitudine di 250 chilometri sopra la ...A 99 anni percorre 10 chilometri al giorno a piedi per andare a trovare la moglie malata di tumore: la storia di Luther e Waverlee ha commosso tutti. La storia di Luther Younger, un uomo ...