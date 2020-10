Vacanza fatale per un turista romano, stroncato in casa da un malore: non rispondeva da ore, chi è la vittima (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non rispondeva da ore e così è stato lanciato l’allarme. Ma quando i soccorsi sono intervenuti nell’appartamento dove l’uomo aveva deciso di trascorrere qualche giorno di Vacanza non c’era già più nulla da fare. E’ successo in Provincia di Teramo: a perdere la vita, stroncato verosimilmente da un malore, è stato un romano di 78 anni. Il ritrovamento è avvenuto ieri mattina. Leggi anche: Roma, si sente male sulla Metro A e muore sulla banchina: chiusa la stazione Ponte Lungo turista romano trovato morto in Abruzzo: chi è la vittima La persona trovata senza vita, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è Angelo Mazzone di anni 78 residente nella Capitale. Da quanto si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nonda ore e così è stato lanciato l’allarme. Ma quando i soccorsi sono intervenuti nell’appartamento dove l’uomo aveva deciso di trascorrere qualche giorno dinon c’era già più nulla da fare. E’ successo in Provincia di Teramo: a perdere la vita,verosimilmente da un, è stato undi 78 anni. Il ritrovamento è avvenuto ieri mattina. Leggi anche: Roma, si sente male sulla Metro A e muore sulla banchina: chiusa la stazione Ponte Lungotrovato morto in Abruzzo: chi è laLa persona trovata senza vita, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è Angelo Mazzone di anni 78 residente nella Capitale. Da quanto si ...

