Serie C, vittoria della Triestina sul Modena. Pareggio tra Ternana e Palermo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Terza giornata di campionato in Serie C che vede un turno infrasettimanale, il primo di una lunga Serie in programma. Nelle prime quattro gare, quelle iniziate alle ore 15.00, ha vinto solo la Triestina che ha piegato in casa al Nereo Rocco per 1-0 il Modena grazie ad una rete di Gomez. Nell’altra gara del Girone B invece pari fra Matelica e Sudtirol (1-1 siglato da Balestrero e da un autogol di Moretti). Finisce a reti bianche il big match del Girone C fra Ternana e Palermo, mentre la Virtus Francavilla pareggia in casa con la Vibonese (2-2 Castrorani e Vazquez su rigore per i padroni di casa, Berardi e Plescia per gli ospiti). Questi i risultati: Girone B Matelica-Suditrol 1-1 Triestina-Modena 1-0 Girone ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Terza giornata di campionato inC che vede un turno infrasettimanale, il primo di una lungain programma. Nelle prime quattro gare, quelle iniziate alle ore 15.00, ha vinto solo lache ha piegato in casa al Nereo Rocco per 1-0 ilgrazie ad una rete di Gomez. Nell’altra gara del Girone B invece pari fra Matelica e Sudtirol (1-1 siglato da Balestrero e da un autogol di Moretti). Finisce a reti bianche il big match del Girone C fra, mentre la Virtus Francavilla pareggia in casa con la Vibonese (2-2 Castrorani e Vazquez su rigore per i padroni di casa, Berardi e Plescia per gli ospiti). Questi i risultati: Girone B Matelica-Suditrol 1-11-0 Girone ...

juventusfc : GIRELLI IMPECCABILE ?? Vi siete persi la vittoria delle @JuventusFCWomen a San Siro? ?? - acspezia : Con la testa, con l’orgoglio e con il cuore! Questo è un risultato storico. Questa è la nostra prima vittoria in S… - annatrieste : Dopo Genoa a Napoli si potrebbe innescare un pericoloso 'effetto domino' sui contagi da #coronavirus in Serie A e l… - Agimegitalia : Scommesse #NBA, Los Angeles #Lakers in vantaggio per 3-1 nella serie contro i Miami #Heat. Su #WilliamHill la vitto… - TuttoPisa : Una doppietta, la prima in carriera, di Daniele Liotti permettere alla Reggina di battere il Pescara 3-1 conquistan… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vittoria Serie D: Vado-Borgosesia, segui la webcronaca (LIVE) IVG.it Calciomercato Juventus, operazione ‘folle’ con l’Inter | Scambio alla pari

... le due big del campionato di Serie A La Serie A è appena iniziata e già si trascina dietro polemiche destinate a durare a lungo. Nulla però potrà ostacolare la corsa delle grandi squadre verso la ...

Academy nella tana del Sassuolo

A distanza di una manciata di giorni dalla prima, storica vittoria nella massima serie, la San Marino Academy vuole dimostrare che quello ottenuto al San Marino Stadium contro la Florentia San ...

... le due big del campionato di Serie A La Serie A è appena iniziata e già si trascina dietro polemiche destinate a durare a lungo. Nulla però potrà ostacolare la corsa delle grandi squadre verso la ...A distanza di una manciata di giorni dalla prima, storica vittoria nella massima serie, la San Marino Academy vuole dimostrare che quello ottenuto al San Marino Stadium contro la Florentia San ...