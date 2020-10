Scuola, Anief: assumere i precari e via al blocco quinquennale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si è concluso, su Orizzonte Scuola Tv, il dibattito con l’ex ministro dell’Istruzione, deputato del gruppo Misto, Lorenzo Fioramonti e la senatrice del M5S, Bianca Laura Granato. Presenti la giornalista del Corriere della Sera Valentina Santarpia e Margherita Stimolo, presidente del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati. Tra gli argomenti affrontati la questione del concorso straordinario, al via il 22 ottobre, e quella del vincolo quinquennale. Secondo la senatrice Granato, i concorsi ci saranno senza alcun problema, dal 22 ottobre, anche grazie ai protocolli di sicurezza che ne garantiranno la partenza. L’ex ministro del Miur Fioramonti ha affermato che i concorsi andavano avviati a gennaio 2020, prima che il ministero venisse sdoppiato, provocando un rallentamento delle tempistiche, e che scoppiasse la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si è concluso, su OrizzonteTv, il dibattito con l’ex ministro dell’Istruzione, deputato del gruppo Misto, Lorenzo Fioramonti e la senatrice del M5S, Bianca Laura Granato. Presenti la giornalista del Corriere della Sera Valentina Santarpia e Margherita Stimolo, presidente del Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati. Tra gli argomenti affrontati la questione del concorso straordinario, al via il 22 ottobre, e quella del vincolo. Secondo la senatrice Granato, i concorsi ci saranno senza alcun problema, dal 22 ottobre, anche grazie ai protocolli di sicurezza che ne garantiranno la partenza. L’ex ministro del Miur Fioramonti ha affermato che i concorsi andavano avviati a gennaio 2020, prima che il ministero venisse sdoppiato, provocando un rallentamento delle tempistiche, e che scoppiasse la ...

