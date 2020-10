Reddito di cittadinanza, vergogna senza fine: prendeva i soldi e comprava la droga da spacciare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con i soldi del Reddito di cittadinanza comprava la droga da spacciare. L’intraprendente pusher, che per altro percepiva il sussidio illecitamente, operava a Genova, dove è stato arrestato dai carabinieri insieme a una banda di tre complici. La vergogna senza fine della mancetta ai criminali La vicenda di Genova porta le beffe ai danni dalle Stato grazie al Reddito di cittadinanza a un nuovo livello. Non solo, infatti, il sussidio è andato a un criminale che non ne aveva diritto, come già accaduto innumerevoli volte, ma quello lo utilizzava per incrementare i suoi affari illeciti e, visti i reati contestati, particolarmente odiosi. I soldi del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con ideldilada. L’intraprendente pusher, che per altro percepiva il sussidio illecitamente, operava a Genova, dove è stato arrestato dai carabinieri insieme a una banda di tre complici. Ladella mancetta ai criminali La vicenda di Genova porta le beffe ai danni dalle Stato grazie aldia un nuovo livello. Non solo, infatti, il sussidio è andato a un criminale che non ne aveva diritto, come già accaduto innumerevoli volte, ma quello lo utilizzava per incrementare i suoi affari illeciti e, visti i reati contestati, particolarmente odiosi. Idel ...

