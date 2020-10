Puglia | violenta rissa sul lungomare fra ragazzini | tre finisco in ospedale

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unaè scoppiata a Manfredonia dopo le 20,30. Coinvolti alcuniche per motivi non ancora chiari si sono ritrovati nelle vicinanze del bar Albatros e hanno iniziato a picchiarsi violentemente. Tre ragazzi hanno riportato ferite e sono stati subito trasportati in. Nessuno dei tre ragazzi ricoverati sarebbe grave. Sembra che le lesioni ai ragazzi siano state provocate da ferite di arma da taglio. La Polizia sta indagando sull’accaduto. In particolare sono al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune telecamere installate nelle vicinanze del luogo dove è scoppiata la