Portici, 57 positivi al Covid-19 tra ospiti e dipendenti di una casa di riposo

Uno degli ospiti della casa di riposo a Portici è stato ricoverato in ospedale, mentre gli altri sono tutti in isolamento. A Portici (Napoli) 41 ospiti di una casa di riposo per anziani a gestione privata ('Pio XII'), provenienti da varie città della provincia, e 16 dipendenti sono risultati positivi al Covid.

