Paolo Bonolis | imprevisto in diretta su Rai 1

Leggi su zon

(Di mercoledì 7 ottobre 2020), ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha stretto la mano alla conduttrice e scherza sull’accadutoospite di Serena Bortone su Rai 1 a “Oggi è un altro giorno“. All’inizio dell’intervista unche non è passato inosservato. Il conduttore ospite ha salutato la Bortone con una stretta di mano, la quale ha subito affermato: “Non mi toccherò né il naso né la bocca“. E subito,scherza: “Zitta, zitta. Certo, seguiamo tante regole“. In questo periodo, infatti, sono molte le regole per svolgere in sicurezza tutti i programmi televisivi in palinsesto. Dall’assenza del pubblico o molto distanziato alle distanze di sicurezza ...