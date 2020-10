MSI: una sussidiaria ha venduto RTX 3080 su eBay a prezzi maggiorati (Di mercoledì 7 ottobre 2020) MSI si scusa dopo che Starlit Partner, un’azienda sussidiaria, ha venduto delle RTX 3080 su eBay a prezzi molto più alti di quelli di listino Starlit Partner, un’azienda sussidiaria di MSI, ha venduto su eBay delle RTX 3080 a prezzi molto più alti di quelli di listino. MSI si è quindi scusata pubblicamente, affermando che l’azienda non avrebbe dovuto poter accedere a prodotti nuovi. MSI: rimborso completo o parziale per chi ha acquistato RTX 3080 da Starlit Partner Su eBay sono spuntate diverse offerte di vendita di RTX 3080 custom prodotte da MSI, tutte dal rivenditore Starlit Partner. Le schede erano vendute a ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) MSI si scusa dopo che Starlit Partner, un’azienda, hadelle RTXsumolto più alti di quelli di listino Starlit Partner, un’aziendadi MSI, hasudelle RTXmolto più alti di quelli di listino. MSI si è quindi scusata pubblicamente, affermando che l’azienda non avrebbe dovuto poter accedere a prodotti nuovi. MSI: rimborso completo o parziale per chi ha acquistato RTXda Starlit Partner Susono spuntate diverse offerte di vendita di RTXcustom prodotte da MSI, tutte dal rivenditore Starlit Partner. Le schede erano vendute a ...

tuttoteKit : #MSI: una sussidiaria ha venduto RTX 3080 su eBay a prezzi maggiorati #Ampere #Nvidia #RTX3000 #tuttotek - GiancarloDeRisi : @LombardPlan @Antonio_MSI Non mi prendere per il cu*lo. Quel tipo ha fatto un centro di accoglienza AFFITTANDO ALLO… - RossellaRome : @borghi_claudio Povero Ciccio! È leggermente fastidioso esattamente come una visita naso gola che evidentemente non… - Antonio_MSI : RT @tiecolino: Se dovessero scipparvi a Napoli potete solo affidarvi a Batman L’intera questura si sta occupando di una signora senza masch… - Antonio_MSI : @LKaganovich2970 Anch'io una botta la dare..............In testa però. -

Ultime Notizie dalla rete : MSI una MSI: una sussidiaria ha venduto RTX 3080 su eBay a prezzi maggiorati tuttoteK MSI: una sussidiaria ha venduto RTX 3080 su eBay a prezzi maggiorati

MSI si scusa dopo che Starlit Partner, un'azienda sussidiaria, ha venduto delle RTX 3080 su eBay a prezzi molto più alti di quelli di listino.

MSI GeForce RTX 3080 con sovrapprezzo su eBay: la risposta del produttore

MSI risponde alle accuse che vede una sua sussidiaria rivendere GeForce RTX 3080 su eBay a un prezzo maggiorato.

MSI si scusa dopo che Starlit Partner, un'azienda sussidiaria, ha venduto delle RTX 3080 su eBay a prezzi molto più alti di quelli di listino.MSI risponde alle accuse che vede una sua sussidiaria rivendere GeForce RTX 3080 su eBay a un prezzo maggiorato.