Milan, Albertini 'libera' Tonali: «Basta col paragone, mette pressione»

Demetrio Albertini parla di Sandro Tonali, più volte paragonato a lui per la posizione in campo ed il modo di intedere il ruolo Demetrio Albertini, ai microfoni di Milan TV, libera Sandro Tonali dal paragone. Ecco le parole dell'ex centrocampista del Milan sul numero 8 rossonero. «Come ho detto più volte mi rivedo in lui perché gioca nello stesso ruolo e sa dare i tempi alla squadra ma il calcio è diverso e si è evoluto, Vorrei chiudere il capitolo con i paragoni perché mettono pressione».

