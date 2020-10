L’Uragano Delta avanza verso il Golfo del Messico, fase di allarme a Cuba [MAPPE] (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cuba ha attivato nelle scorse ore la fase di allarme in tre territori, nella sua zona occidentale, a causa del passaggio dell’uragano di 4ª categoria “Delta“, che avanza con venti sostenuti, anche di 215 km/h, a nordest della penisola dello Yucatan (Messico). Lo stato maggiore della Protezione Civile Nazionale ha decretato l’allerta meteo nelle province occidentali di Pinar del Rio, Artemisa ed El Comune speciale Isla de la Juventud. Sull’Isla de la Juventud, un isolotto a circa 100 km a sud dell’Avana, si registrano forti venti e piogge intense, che dovrebbero causare onde e inondazioni da leggere a moderate nell’estremo ovest di Pinar del Rio. Delta si muove a 26 km/h in direzione ovest-nordovest ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha attivato nelle scorse ore ladiin tre territori, nella sua zona occidentale, a causa del passaggio dell’uragano di 4ª categoria ““, checon venti sostenuti, anche di 215 km/h, a nordest della penisola dello Yucatan (). Lo stato maggiore della Protezione Civile Nazionale ha decretato l’allerta meteo nelle province occidentali di Pinar del Rio, Artemisa ed El Comune speciale Isla de la Juventud. Sull’Isla de la Juventud, un isolotto a circa 100 km a sud dell’Avana, si registrano forti venti e piogge intense, che dovrebbero causare onde e inondazioni da leggere a moderate nell’estremo ovest di Pinar del Rio.si muove a 26 km/h in direzione ovest-nordovest ...

