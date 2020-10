Le scarpe brillano di mille cristalli

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Erano finiti un po’ in disparte, messi in ombra dal minimalismo più rigoroso che li riteneva troppo vistosi. Ma ora i cristalli sono tornati a prendersi la loro rivincita, e ricoprono con un manto luccicante sandali, sabot, pumps e ciabattine. Merito di Area, il brand americano che ha portato in passerella abiti e accessori effetto shiny, scatenando il tormentone e una vera e propria crystal fever anche grazie a fan del calibro di Beyonce, che nel suo ultimo video Already indossa proprio un total look della maison.

