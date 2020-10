L'appello di Pingitore: "Governo non lasci affogare i teatri italiani" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - di Ilaria Floris "Al Governo faccio l'appello di preoccuparsi in qualche modo della vita e della sopravvivenza del teatro italiano. Perché il teatro occupa decine e decine di migliaia di operatori, tra tecnici, attori, registi: lasciarlo andare alla deriva significa intanto fregarsene della sorte di tanta gente, che spesso lavora per passione e non per guadagno; e poi, un paese come l'Italia che lascia affogare la sua parte artistica, cinematografica, culturale, ma che paese è?". E' lo sfogo di Pierfrancesco Pingitore che, conversando con l'Adnkronos, esprime la sua amarezza per la chiusura del celebre Salone Margherita, il meraviglioso teatro liberty nel centro di Roma che il regista, sceneggiatore e autore ha animato per decenni e che ora ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - di Ilaria Floris "Alfaccio l'di preoccuparsi in qualche modo della vita e della sopravvivenza del teatro italiano. Perché il teatro occupa decine e decine di migliaia di operatori, tra tecnici, attori, registi:arlo andare alla deriva significa intanto fregarsene della sorte di tanta gente, che spesso lavora per passione e non per guadagno; e poi, un paese come l'Italia chela sua parte artistica, cinematografica, culturale, ma che paese è?". E' lo sfogo di Pierfrancescoche, conversando con l'Adnkronos, esprime la sua amarezza per la chiusura del celebre Salone Margherita, il meraviglioso teatro liberty nel centro di Roma che il regista, sceneggiatore e autore ha animato per decenni e che ora ...

