Lapo l’antifascista piange la presidente Anpi morta | “Il fascismo non passerà!”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Torino, 7 ott – Dalla vita dissoluta a base di sordide notti «coca e trans» a paladino del politicamente corretto in ogni sua sfumatura e forma. Dal disimpegno votato alla cultura del chissenefrega ad alfiere del pensiero unico. Dai problemi con la giustizia (ma le accuse legali ad oggi sono tutte cadute) alla difesa dei diritti Lgbt, fino ad arrivare a chiedere l’estromissione dall’Ue dell’Ungheria, perché non abbastanza gayfriendly. Il prezzemolino del politicamente corretto Chi lo avrebbe mai pensato diElkann? Eppurec’è ovunque ci sia una battaglia da declinare sulle note del globalismo ecco il suo biondo arcangelo – o meglio, la sua nemesi – a spada sguainata. Ricorda un po’ quei convertiti estremi sulla via di Damasco tipo Claudia Koll o Paolo Brosio, ma con ...