Il padre di Viviana Parisi | “Mia figlia è stata uccisa | indagini superficiali”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Mia”. Luiginodi, dj di origini torinesi trovata morta l’8 agosto poco lontano dall’autostrada Messina-Palermo a cinque giorni dalla sua scomparsa con il figlio Gioele, è convinto che dietro la morte dellaci sia un omicidio. “Miasecondo me èportata lì, non si sarebbe mai buttata dal traliccio”, ha dichiarato, intervistato nel corso della puntata di oggi di Storie italiane, su Rai 1. “Secondo me è. Come ho detto al procuratore, lei è entrata in una stanza buia, e poi non sappiamo cosa sia successo”. La ...