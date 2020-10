Il Cio sta aspettando "un'intesa tra Coni e governo" sul Caso italia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - "Il Cio ha scritto alcune lettere al ministro dello Sport italiano ma sfortunatamente non abbiamo ricevuto ancora alcuna risposta". Cosi' Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico internazionale durante la videoconferenza stampa al termine dell'Esecutivo del Cio ha citato il 'Caso italia' e delle mancate risposte date dal Ministero dello Sport in merito al riordinamento dello sport in italia. "Il Coni ci ha informati che le discussioni con il ministro dello Sport proseguono e per questo abbiamo deciso di aspettare perché crediamo che la soluzione migliore per tutti sia l'accordo tra il Coni e il governo italiano". Il vocabolo 'aspettare' è legato all'inizio dell'iter che potrebbe portare il Coni, ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - "Il Cio ha scritto alcune lettere al ministro dello Sportno ma sfortunatamente non abbiamo ricevuto ancora alcuna risposta". Cosi' Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico internazionale durante la videoconferenza stampa al termine dell'Esecutivo del Cio ha citato il '' e delle mancate risposte date dal Ministero dello Sport in merito al riordinamento dello sport in. "Ilci ha informati che le discussioni con il ministro dello Sport proseguono e per questo abbiamo deciso di aspettare perché crediamo che la soluzione migliore per tutti sia l'accordo tra ile ilno". Il vocabolo 'aspettare' è legato all'inizio dell'iter che potrebbe portare il, ...

Douglas Costa: "Un fulmine non cade mai due volte nello stesso punto, eppure…"

I Verdi Savonesi: "Recuperare l'entroterra per salvare la costa"

Scrive Gabriello Castellazzi, in qualità di portavoce dei Verdi in provincia di Savona: "Di fronte ai disastri provocati dai recenti eccezionali eventi meteorici ci si chiede quali strategie si possan ...

