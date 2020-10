Giro d’Italia 2020, Almeida: “Tappa freddissima, punto sempre più in avanti” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “E’ stata una tappa freddissima, ma dal mio punto di vista è stata positiva. Dovevo restare nel gruppo e alla fine ho dato tutto. Si tratta del mio primo Grande Giro, non ho idea di dove posso arrivare ma voglio spingermi il più avanti possibile”. Lo ha detto Joao Almeida ai microfoni di Rai Sport al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2020 da Mileto a Camigliatello Silano, in cui il portoghese della Deceuninck-QuickStep ha mantenuto la maglia rosa. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “E’ stata una tappa, ma dal miodi vista è stata positiva. Dovevo restare nel gruppo e alla fine ho dato tutto. Si tratta del mio primo Grande, non ho idea di dove posso arrivare ma voglio spingermi il più avanti possibile”. Lo ha detto Joaoai microfoni di Rai Sport al termine della quinta tappa deld’Italiada Mileto a Camigliatello Silano, in cui il portoghese della Deceuninck-QuickStep ha mantenuto la maglia rosa.

