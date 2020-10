«Ferro», così Tiziano si racconta su Amazon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Condividere la totalità di una vita vissuta tra alti e bassi, nella speranza e convinzione che possa essere di aiuto ad altri. Tiziano Ferro, che per i suoi primi quarant’anni ha deciso di raccontarsi in un documentario, lo ha fatto per sé e per i fan. Perché, ha detto, «Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro. La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni». Ferro, dunque, che Amazon Prime Video ha deciso di produrre e trasmettere a partire dal 6 novembre, non è solo un film, ma «Un altro tassello alla luce dei miei quarant’anni. Un po’ storia, un po’ diario, un po’ terapia, un po’ testamento. Di certo celebrazione di un sogno». https://www.youtube.com/watch?v=sY3OWauzbFc&feature=youtu.be Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Condividere la totalità di una vita vissuta tra alti e bassi, nella speranza e convinzione che possa essere di aiuto ad altri. Tiziano Ferro, che per i suoi primi quarant’anni ha deciso di raccontarsi in un documentario, lo ha fatto per sé e per i fan. Perché, ha detto, «Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro. La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni». Ferro, dunque, che Amazon Prime Video ha deciso di produrre e trasmettere a partire dal 6 novembre, non è solo un film, ma «Un altro tassello alla luce dei miei quarant’anni. Un po’ storia, un po’ diario, un po’ terapia, un po’ testamento. Di certo celebrazione di un sogno». https://www.youtube.com/watch?v=sY3OWauzbFc&feature=youtu.be

