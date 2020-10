Elisabetta Gregoraci è praticamente uguale al figlio Nathan. La foto del passato che testimonia la somiglianza. (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una delle nuove concorrenti della casa del Grande Fratello Vip edizione 2020 è proprio Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, è molto dedita ai social, e sbirciando sui suoi profili di Instagram e Facebook, ci sono alcuni scatti del passato che la ritraggono da piccolina e che mostrano una netta somiglianza con il figlio Nathan Falco. Nella foto da bambina, già da piccola, Elisabetta mostrava uno sguardo e un sorriso davvero invidiabili, ed era prevedibile che presto avrebbe iniziato a spezzare i cuori di chiunque incrociava i suoi occhioni dolcissimi. La stessa Elisabetta qualche tempo fa ha posizionato due foto accanto, una sua e una del ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una delle nuove concorrenti della casa del Grande Fratello Vip edizione 2020 è proprio. La bellissima showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, è molto dedita ai social, e sbirciando sui suoi profili di Instagram e Facebook, ci sono alcuni scatti delche la ritraggono da piccolina e che mostrano una nettacon ilFalco. Nellada bambina, già da piccola,mostrava uno sguardo e un sorriso davvero invidiabili, ed era prevedibile che presto avrebbe iniziato a spezzare i cuori di chiunque incrociava i suoi occhioni dolcissimi. La stessaqualche tempo fa ha posizionato dueaccanto, una sua e una del ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - Piera17000592 : RT @GrandeFratello: Flavio Briatore ha scritto una lettera per Elisabetta Gregoraci: è arrivato il momento di affrontare un conflitto mai d… - Notiziedi_it : Incidente hot per Pierpaolo Pretelli dopo il bacio con Elisabetta Gregoraci - Notiziedi_it : Chi è Elisabetta Gregoraci? Età, figlio, fidanzato, Briatore e Instagram - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci: ecco quanto costano i gioielli che sfoggia al Grande Fratello Vip - #Elisabetta #Gregoraci:… -